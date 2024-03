Perugia, marzo è il mese-verità. Vazquez si scalda per l’Ancona

di Francesca Mencacci

Marzo, il mese-verità. Qual è il vero Perugia? Quello che cerca sempre il successo fino al triplice fischio e lo raggiunge anche all’ultimo o quello che crolla senza spiegazioni come nella serata di Chiavari? Il Grifo è una squadra affidabile sulla quale poter credere ciecamente o vive di alti e pericolosi bassi? Alessandro Formisano crede nel suo gruppo, il tecnico confida nella pronta riscossa domani pomeriggio con l’Ancona. Serve riprendersi, perché il calendario dice che il Perugia nel mese di marzo deve ancora affrontare due trasferte: la prima a Gubbio, domenica 17 e a fine mese, giovedì 28, sul campo della Carrarese. I biancorossi sfidano prima la squadra quinta (un punto sotto) che insidia la posizione del Grifo e poi, prima di Pasqua, la squadra oggi terza (quattro punti di vantaggio). Il Perugia punta a chiudere la stagione sul podio per poter evitare la trafila iniziale, evitare due turni dei playoff. Intanto l’obiettivo è l’Ancona e Il tecnico ha qualche problema in difesa: Lewis, infatti, solo oggi nella rifinitura darà la sua risposta sulla disponibilità per il match con i marchigiani. Vulikic si è allenato con il gruppo a pieno ritmo, ma Formisano potrebbe aspettare prima di gettarlo nella mischia. L’ipotesi, in assenza di Lewis, più accreditata è quella con Mezzoni, Angella e uno tra Viti e Souare. In mezzo al campo dovrebbe tornare Iannoni, tra i pochi a non aver mai fallito una prestazione. Torrasi potrebbe essere confermato, poi ci sarà da capire se l’allenatore biancorosso opterà per il trequartista o per un altro centrocampista. Ricci e Matos si preparano nella prima ipotesi. In attacco, invece, Vazquez potrebbe rientrare nelle scelte del primo minuto. Dopo la gara sottotono di Sylla, Formisano potrebbe lanciare l’ex Gubbio dall’inizio e consentire all’ex Vis Pesaro di recuperare.