Perugia-mercato, finalmente Kanoute. Ultimo giorno: arriva il terzino sinistro

Ultimo giorno di mercato. A mezzanotte arriverà il triplice fischio sul mercato di riparazione. I direttori Meluso e Giugliarelli sono a Milano per mettere a punto le ultime operazioni, sia in entrata che in uscita. Intanto la società di Pian di Massiano ha annunciato la firma di Mamadou Kanoute, calciatore che nei giorni scorsi ha trovato l’accordo con il Grifo e finalmente si può mettere a disposizione di Zauli. L’esterno d’attacco, classe ’93, arriva con la formula del prestito biennale con diritto di opzione e obbligo di riscatto (in caso di serie B) dal Trapani. Senegalese, Kanoute ha totalizzato 264 presenze e 45 reti in serie C con le maglie di Avellino, Catanzaro, Palermo, Benevento, Juve Stabia e Trapani. La scorsa stagione al Taranto 13 reti e 3 assist in 37 presenze. Anche due apparizione nella massima serie con la maglia del Benevento, mentre con la Pro Vercelli 8 presenze in serie B. Sarà una valida soluzione per la fascia sinistra.

Il mercato in entrata del Perugia non si ferma qui: il club biancorosso oggi chiuderà la trattativa con il terzino sinistro che andrà a completare il pacchetto arretrato a disposizione di Zauli.

E poi c’è il mercato in uscita: dopo l’ottimo lavoro di questi giorni con le cessioni di quasi tutti i giocatori che erano con la valigia in mano, la società potrebbe metterne a segno un’altra operazione. Il Novara, infatti, ha trovato un accordo con Palsson ma in questo caso la società biancorossa deve aspettare l’ok da parte del Valur, club che ne detiene il cartellino. La pratica dovrà essere rapida, entro oggi, e così anche per Palsson potrà aprirsi la possibilità di una nuova esperienza italiana.

E poi c’è la questione Seghetti: l’attaccante dovrebbe restare a Pian di Massiano, ma nelle ultime ore di calciomercato potrebbe accadere di tutto. Il mercato degli attaccanti, di solito, si accende i primi e gli ultimi giorni di trattative.