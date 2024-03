Perugia, non resta che ripartire. Formisano all’attacco dell’Ancona

Rimettere insieme i pezzi, dimenticare la delusione e ripartire. Oggi al Curi arriva l’Ancona, squadra in difficoltà, per la classifica e per le assenze ma con un umore migliore rispetto ai biancorossi di casa. Il Perugia di Formisano può farsi coraggio con i numeri del Curi: nel ritorno il Grifo ha messo insieme cinque vittorie su sei (l’altro è il pari con il Rimini) di fronte al suo pubblico, non resta che mantenere il passo. Formisano dovrà cercare le pedine giuste per riprendere il cammino dopo la batosta di Chiavari (il terzo ko in trasferta nel girone di ritorno). Ci sono scelte da compiere, ci sono giocatori da "risparmiare" e altri da rilanciare. Ci sono reparti che hanno abbondanza e altri che invece presentano situazioni incerte. Come la difesa: l’allenatore del Perugia non potrà contare su Dell’Orco ma ha a disposizione, dopo il lunghissimo stop, Vulikic, Lewis non è al meglio ma potrebbe stringere i denti. L’ipotesi che potrebbe prendere corpo è quella dell’impiego di Mezzoni, Lewis e uno tra Viti e Souare per completare il pacchetto, senza trascurare, però, Vulikic. Difficile compiere le scelte dopo il flop di tutta la squadra nella trasferta ligure, ma Formisano potrebbe dare fiducia a chi, comunque, nelle restanti gare ha dato il suo apporto come Iannoni e Torrasi al centro della mediana, così come Paz e Lisi sulle fasce. L’allenatore, per spingere sull’acceleratore, potrebbe optare per la soluzione del trequartista, con Ricci che si prepara. Chi scenderà in campo per provare a scardinare la difesa dell’Ancona? Seghetti dovrebbe avere una maglia dal primo minuto, per l’ultimo posto sarà ballottaggio tra Sylla e Vazquez, con il secondo che parte favorito. I biancorossi apriranno il turno, la Carrarese domani in casa del Pescara, il Gubbio, invece, chiuderà la giornata, lunedì, a Cesena.