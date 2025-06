Perugia: Nuovo Progetto Sportivo e Mercato in Vista della Stagione di C

Trenta giorni. Tra un mese il Perugia riparte e in questo lasso di tempo si avrà già un’idea di quello che sarà il progetto sportivo della società biancorossa di Faroni per la prossima stagione. Un mese di tempo per mettere la firma, per la prima volta, sul mercato dei biancorossi. Già, perché l’estate scorsa la cessione era abbozzata e si è concretizzata i primi di settembre, mentre a gennaio il club di Faroni ha fatto i conti con il blocco del mercato. Adesso la società e il diesse Meluso, confermato l’allenatore, Vincenzo Cangelosi, si apprestano a sistemare i tasselli principali in vista della ripresa. Il 9 luglio i biancorossi che riceveranno la convocazione da parte della società saranno a Pian di Massiano per le visite mediche. Primi due giorni di test, poi qualche allenamento in campo in attesa della partenza per l’Argentina, prevista il 13 luglio. Per questa data il diesse Meluso ha in mente di portare a termine almeno le operazioni più importanti, i tasselli che mancano per consegnare a Cangelosi il 70 per cento – questo almeno l’obiettivo – della rosa che la prossima stagione proverà a recitare un ruolo da protagonista nel campionato di C.

Sul taccuino del dirigente biancorosso ci sono segnate le priorità, le operazioni urgenti da portare a termine prima della partenza. Si lavora per due terzini destri (reparto rimasto sguarnito dopo la partenza di Mezzoni e Leo), si lavora per un centrale difensivo per la difesa a quattro dopo la fine del prestito di Amoran, il futuro incerto di Angella (accetterà l’incarico da collaboratore di Meluso?), la caccia si sposterà in mediana con la ricerca di un play. E poi in attacco, per un giocatore che possa affiancare Montevago.

Intanto queste operazioni che potrebbero avere un’accelerata quando la Covisoc si sarà espressa sulle situazioni di diverse società ad oggi in bilico. Anche questo è un fattore che potrebbe cambiare il prossimo mercato.