Perugia, oggi col Rimini c’è solo un risultato. Braglia: "Ora mi aspetto una grande partita"

Le scelte di Carpi sono state fatte "per dare segnali". Oggi, alle 14,30, nella gara con il Rimini, Piero Braglia si aspetta di vedere gli effetti. Al Curi, dopo cinque sconfitte consecutive, l’allenatore biancorosso, vuol vedere quello che non ha ancora mai visto: "Una squadra che sappia lottare".

Questa può rappresentare la partita della svolta?

"Noi dobbiamo fare una grande partita, il resto sono chiacchiere. Sotto certi aspetti stiamo mancando – spiega l’allenatore biancorosso – , ho visto tre partite in fotocopia. Dobbiamo cambiare spartito, atteggiamento, ci alleniamo in un certo modo, poi arriviamo alla parrita e non facciamo vedere niente di questo. È arrivato il momento che la squadra si diverta a giocare".

Con il Carpi ha compiuto scelte diciamo particolari.

"Sono stati segnali. Chi vuol capire, capisca. Ci sono ragazzi giovani in gamba, noi dobbiamo andare in campo e andare a duemila. Giardino ha fatto una buona gara, è stato isolato perché non gli hanno dato una mano, Rondolini è uscito solo perché ammonito. Purtroppo sono andato in tribuna ma da sopra non servi a niente".

I segnali sono stati percepiti?

"Abbiamo fatto allenamenti che mi hanno dimostrato che stanno bene, ora dobbiamo farlo vedere in campo, ci sono giocatori che hanno una tecnica superiore per la categoria e che non devono aver paura di saltare l’uomo. I tifosi devono darci una mano a venire fuori da questa situazione, poi alla fine della partita sarà giusto che ognuno esprima nel bene o nel male. Quello che mi lascia perplesso è che quello che fai e provi durante la settimana nella gara non lo vedi: o sono io che non mi faccio capire o loro hanno paura di giocare. Devono solo giocare a calcio".

La delicatezza della gara è stata compresa?

"Quando subentrato in altre piazze non ho mai fatto così fatica, con Cosenza e Lecce abbiamo fatto i play off. Qui c’è da capire un sacco di cose. Questa seconda settimana sto vedendo cose, mi auguro di ricevere risposte. Stare zitti e cirrere è l’unica arma che ci è rimasta".

Cosa si aspetta?

"Il Perugia deve fare una serie di risultati, fare sette-otto risultati utili per uscire da questa situazione, deve capire che ogni gara è determinante. Noi dobbiamo ancora iniziare, mi auguro di vedere una squadra che lotta e che vuole portare a casa qualcosa di importante, penso che lavorandoci possiamo uscirne, altrimenti non sarei più qui".

Cosa è successo nello spogliatoio nel dopo gara, vista la multa rimediata?

"Non ero presente, qualcosa è successo, avranno risolto tra di loro, serve tutto, da quello che ho capito è stato lo sfogo di uno".