Perugia, pronta un’altra rivoluzione . Con il Rimini all’ultima spiaggia

Nessuna squadra in serie C ha perso cinque partite di fila, Un occhio anche ali altri gironi e non c’è formazione, neppure le ultime in graduatoria, hanno uno score così deprimente e al tempo stesso pericoloso.

Non è bastato cambiare allenatore, Braglia nella sua esperienza in biancorosso ha collezionato tre ko, con cinque gol subiti e appena uno realizzato.

E allora il tecnico toscano, dopo aver compiuto scelte tanto inimmaginabili quanto inspiegabili nell’ultima gara di Carpi, valuta la possibilità di cambiare ancora.

Braglia si trova con una difesa che definire decimata è dire poco: senza Angella, Dell’Orco e Riccardi (che, fantasticamente con Lewis avrebbero dovuto formare la difesa biancorossa di questa stagione), pensa a tornare al pacchetto arretrato con quattro interpreti. I terzini ci sono, mancano i centrali, ma per la gara con il Rimini, quasi un’ultima spiaggia per il Perugia, l’allenatore potrebbe schierare al centro della difesa Tozzuolo (che da svincolato è stato buttato nella mischia, comunque con risultati accettabili, tutto considerato) insieme a Megelaitis che non è al meglio della condizione ma che potrebbe stringere i denti contro la sua ex (si fa per dire) squadra.

Sulle fasce, Braglia potrebbe scegliere Calapai a destra (ancora da capire, insieme ad altri nuovi visto il trend negativo di tutta la squadra), con Giraudo sul versante opposto.

Quale è la soluzione migliore per il centrocampo e per l’attacco per affrontare il Rimini (due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, cinque reti fatte e dieci subite)?

Nel caso in cui la mediana sarà composta da tre elementi, non si esclude Bartolomei dal primo minuto in regia. Il calciatore potrebbe garantire lucidità in questa fase delicata. A supporto potrebbero essere scelti Giunti e Tumbarello.

E poi c’è l’attacco. Chi impiegare per cerare di ritrovare la via del gol? L’allenatore del Perugia, Piero Braglia (che sabato al Curi tornerà in panchina dopo le due giornate di squalifica) potrebbe optare per due giocatori a suggerire la punta, oppure un trequartista con due attaccanti. Manzari, Kanoute e Matos "litigano" per due maglie a disposizione, mentre Ogunseye e Montevago sono in ballottaggio per l’ultimo posto utile.

Ci sono ancora due giorni per valutare la migliore soluzione e per guardare in faccia i giocatori. Servono cuore, gambe e sangue freddo.