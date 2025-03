Perugia-Torres 1-0: un autogol spiana la strada al Grifo

Perugia, 11 marzo 2025 – Il Perugia stende la Torres, squadra ostica, tosta, terza forza del campionato e regina dei blitz. Con un autogol di Dametto, su tiro di Torrasi, il Perugia sblocca. E poi conserva. E mette in archivio il terzo risultato utile consecutivo, sette punti in tre gare che regalano serenità e un pizzico di ambizione in vista del rush finale. Il Perugia non brilla per spettacolo, ma questo adesso è secondario. Intanto la continuità e la solidità, con la ruota che inizia a girare, schiarite dopo tanta nebbia.

PERUGIA (3-5-2): Gemello; Amoran, Riccardi, Dell’Orco; Mezzoni (19’st Leo), Giunti, Bartolomei (19’st Agosti), Torrasi (8’st Joselito), Giraudo; Kanoute (33’st Yabre), Marconi (8’st Matos). A disposizione: Albertoni, Yimga, Leo, Yabre, Angella, Matos, Cisco, Joselito, Lisi, Agosti, Polizzi. Allenatore: Cangelosi

TORRES (3-4-3): Zaccagno; Fabriani, Idda (35’st Zambataro), Dametto; Zecca (21’st Brentan), Giorico, Mastinu (21’st Scotto), Liviero; Varela (41’st Masala), Zamparo (35’st Nanni), Fischnaller. A disposizione: Petriccione, Brentan, Masala, Scotto, Casini, Zambataro, Nanni, Minnelli, Carboni. Allenatore: Greco

Arbitro: Drigo di Portogruaro. Assistenti: Laghezza di Mestre e Pelosi di Ercolano

Marcatore: 28’pt Dametto (aut.)

Note: ammoniti Bartolomei, Mastinu, Torrasi, Giunti, Scotto. Spettatori: 3267 (46 ospiti).