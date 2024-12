Perugia: tra infortuni e squalifiche, Zauli prepara la sfida contro il Campobasso

Il Perugia deve ancora rinunciare alla continuità, almeno sul piano delle scelte. Tra assenze per squalifica e infortuni, Lamberto Zauli rimanda ancora la sua idea di Perugia-tipo. "È importante che una squadra si alleni con continuità con gli stessi uomini, quando ci sono defezioni questa viene a un po’ a mancare", spiega Zauli. "Gli infortuni sono decisivi in tutti i gruppi. Anche in A. Quando sei il responsabile di una squadra cerchi di glissare un po’ per dare importanza a chi c’è. Ma certamente condizionano. Quando in ritiro perdi due come Lewis e Dell’Orco devi fare a meno di due giocatori importanti. Io ho avuto un pizzico di sfortuna su Angella che si è fermato in un turno infrasettimanale nel riscaldamento. Poi l’infortunio di Cisco. Il ragazzo ha giocato con un piccolo fastidio: si è lesionato un tendine, non succede spessissimo. Ci sono poi stati altri piccoli stop. Sono capitati al reparto difensivo, per tanto tempo nella gestione precedente e poi a quello offensivo, quasi tutti insieme. Dico però che siamo nella media perché sappiamo che nelle altre squadre succede uguale".

Ma l’allenatore sa come intervenire e cosa chiedere, intanto per la prossima gara, quella di domani sera al Curi contro il Campobasso. "Vogliamo fare una grande partita, vogliamo trasmettere emozioni per poterla vincere, vogliamo anche rompere il tabù dei tre risultati utili consecutivi. Fino a Natale non vogliamo perdere", spiega Zauli.

Insomma, il Perugia ha urgenza di togliersi dalle zone calde della classifica e di dare un verso a questo fine anno: le prossime tre partite che precederanno la sosta natalizia potranno dare un’idea anche di quello che saranno le strategie della società nel mercato di gennaio. Intanto le disponibilità tra, pochi, rientri, e assenze.

"Oltre a Montevago squalificato, non rischiamo nemmeno Di Maggio. Rientra, invece, Seghetti, mentre Angella e Giraudo saranno convocati. Il primo si è già allenato col gruppo, il secondo lo farà alla vigilia della gara".

Il Perugia è reduce dal successo interno con l’Arezzo e dall’amaro pareggio a Sestri Levante: cosa non dovrà mancare per vincere contro il Campobasso? "Ci dobbiamo presentare come ci siamo presentati con l’Arezzo, ma non solo perché abbiamo vinto. Quella deve essere il modello di prestazione, anche per quanto si è visto nel secondo tempo, quando ci siamo un po’ abbassati".

Al Curi arriva il Campobasso. "Squadra forte, esperta, ha una società importante dietro, un allenatore con esperienza e qualità importantissime. A prescindere dall’avversario, vogliamo cercare la vittoria".