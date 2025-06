Perugia Under 15 in semifinale playoff nonostante la sconfitta contro il Pescara

PERUGIA – L’Under 15 è in semifinale playoff. Lo storico risultato però è arrivato al termine di un pomeriggio con brivido perchè il Pescara si è imposto 3-2 al “Paolo Rossi” pareggiando così il risultato dell’andata (3-2 per i biancorossi). È il miglior posizionamento in classifica a favorire la formazione di Lanterna e Romoli. Iniziano meglio gli ospiti che trovano subito il gol con Amari dopo otto minuti. Pareggia i conti Tromboni con un tap-in vincente sulla ribattuta di un calcio di rigore sbagliato da Cirillo. Il Pescara non si arrende e trova di nuovo il vantaggio con Sulpizi su un calcio di punizione e al primo minuto di recupero si portano addirittura sul 3-1 con la rete di Amari che realizza così la doppietta personale.

Nella ripresa Checcarelli segna il 3-2. Ci prova con tutte le sue forze il Pescara che in un paio di occasioni va anche vicino al gol che varrebbe la qualificazione ma alla fine resiste il “muro” difensivo dei biancorossi che pur perdendo si qualificano così al prossimo turno dove affronteranno il Lecco. Andata in Lombardia, ritorno a Perugia. In caso di parità nelle due sfide tempi supplementari e qualificazione al Perugia per il miglior piazzamento in campionato.

PERUGIA: Organai, Bisonni, Brunori, Burrini, Minestrini, Ferdinandi (38’ st Porcu), Cirillo (14’ st Proietti), Tromboni (14’ st Pascucci), Checcarelli (38’ st Puglisi), Citernesi (1′ st Galeotti), Piazza (29’ st Marinelli). A disp .: Tarducci, Chierico, Tatullo. All: Filippo Lanterna

PESCARA:. Bellini, Trisi, Spinosi, Dell’Orso, Piersimone, Sulpizi, Centi, Cipollone, Amari, Amenta, Maio. A disp: Cappelletti, Delle Monache, De Paulis, Giancristofaro, Mazzocchetti, Coletta, Cerny, Padolecchia, Di Giosaffatte All: Luca D’Ulisse

RETI: 8’ pt Amari (Pes), 33’ pt Tromboni, 36’ pt Sulpizi (Pes), 40+1’ pt Amari (Pes), 5’ st Checcarelli