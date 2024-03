Perugia, Vazquez vuol ripartire da Gubbio. Il gol dell’ex all’andata, poi lungo calvario

Da quella partita con il Gubbio, nel girone di andata, per Federico Vazquez è iniziato il calvario. L’attaccante realizzò il gol da tre punti contro la sua ex squadra. Da quel giorno solo tante settimane di stop, quattordici gare saltate per un brutto infortunio e, un girone di dopo, proprio a Gubbio potrebbe ripartire la stagione dell’attaccante biancorosso. Non sarà una partita come le altre per Federico Vazquez, a volte si abusa col titolo di grande ex, qui invece parliamo di un giocatore che ancora oggi vive a Gubbio nonostante la sua vita sportiva sia, da questa estate, a Perugia.

Nelle gara con l’Entella, l’attaccante ha ritrovato confidenza con il campo, quarantacinque minuti in una partita che però aveva molto poco da raccontare. Contro l’Ancona appena dodici minuti, ma chissà che Formisano non pensi a lui per il match di domenica al Barbetti. L’attaccante a fine luglio aveva rinnovato il contratto con la società rossoblù, a fine agosto aveva avuto

una chiamata dal Taranto, ma il

Gubbio aveva deciso di non lasciarlo andare. Poi il Perugia, che ha beneficiato di una settimana in più di calciomercato dopo le questioni estive, a inizio settembre ha convinto il giocatore (e il Gubbio) a vestire la maglia biancorossa. Sette giorni dopo la prima rete, in casa della Spal, poi la seconda, sempre in trasferta, in casa della Juventus Next Gen, su rigore. La terza è arrivata proprio nella gara di andata con il Gubbio, una rete da tre punti. Da quel giorno, come si diceva, il giocatore è stato costretto ad arrendersi al brutto infortunio muscolare. Ma adesso tutto è alle spalle e Vazquez potrà tornare utile alla causa biancorossa in questo rush finale di campionato e anche nei play off. Non resta che riprendere confidenza con il campo e con il gol. Domenica tornerà su un campo che conosce bene: con la maglia del Gubbio Vazquez ha disputato 41 partite, realizzato otto reti e confezionato 5 assist.