Pineto e il gol nel recupero. Gambale: "Pareggiare con il Grifo ci dà stima»

PERUGIA - Brucia ancora la sconfitta arrivata nel recupero contro il Pineto. Una vittoria che il Perugia ha buttato via a pochi minuti dal traguardo. A regalare il pareggio alla formazione di casa è stato l’attaccante Digo Gambale, entrato nel secondo tempo e decisivo allo scadere. "La gioia per il pareggio raggiunto all’ultimo minuto è bella ma adesso dobbiamo tornare a lavorare per vincere - ha detto dopo la gara con il Grifo -. Pareggiare con squadre forti come Perugia e Cesena ci dà stima e consapevolezza, però il cammino verso il nostro obiettivo è ancora lungo. La classifica la guardiamo poco, fa piacere essere in zona play-off e vogliamo stupire, ma la stagione è lunga e livellata e l’importante è fare sempre punti". "Il gol? Un’emozione forte, volevamo a tutti i cosi portare a casa i punti perché era importante per il nostro cammino. Non molliamo mai e lo abbiamo dimostrato.