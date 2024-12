Precedenti. Sette incroci in Umbria. L’ultima volta 12 anni fa

Perugia e Campobasso torneranno dunque ad affrontarsi 12 anni dopo: l’ultimo incrocio è datato 2011-2012. In totale sono sette i precedenti tra le due formazioni (4 in serie B, 1 in Coppa Italia, 1 in serie C1 e 1 in Serie C2), quasi tutte negli anni Ottanta, con 3 vittorie biancorosse tutte tra i cadetti (3-0 nell’82-83 con reti di Ottoni, Pagliari e Morbiducci; 2-1 nell’84-85 con gol di Allievi e De Stefanis che replicarono a Ugolotti; 2-1 nell’85-86 quando Lupo pareggiò il gol di Sauro Massi e Brunetti firmò la rete della vittoria) e quattro pareggi. L’ultimo per 1-1 nella C2 2011-2012 (gol di Clemente).