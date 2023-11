Protagonista. En plein di Angella, lo stacanovista: "Mi sento benissimo, pari prezioso»

Novecento minuti su novecento, ci sarebbe in realtà da aggiungere anche il recupero. Gabriele Angella, il capitano del Perugia, ha fatto l’en plein nelle prime dieci gare di campionato. "Come ci si sente a non saltare nemmeno una gara? Benissimo - ha spiegato il centrale biancorosso - L’importante è continuare a stare bene, a lavorare con la fiducia del tecnico e dei miei compagni". Il capitano del Perugia, dalla sua parte, non può che essere felice per il rendimento della squadra in fase difensiva. "È stata una partita equilibrata e il risultato ci può stare, entrambe le squadre potevano sbloccare la gara e vincerla. Abbiamo fatto la nostra partita come sempre, è normale che qualcosa concedi, soprattutto quando la squadra avversaria ha davanti due giocatori forti come Sbaffo e Melchiorri. È un pareggio importante, positivo ed è fondamentale il fatto di non aver preso gol".

Manca un pezzetto per poter fare il definitivo salto di qualità. "Dobbiamo migliorare nella fase realizzativa – ha aggiunto il capitano – ma l’atteggiamento è l’aspetto fondamentale e sono contento ed orgoglioso dei miei compagni, perché tutti danno l’anima". La squadra guarda già avanti, alla gara di lunedì al Curi con l’Entella. "La Virtus Entella è in grande crescita ma, in casa, con il supporto dei nostri tifosi, dobbiamo cercare in tutti i modi di conquistare i tre punti per continuare il nostro cammino verso l’obiettivo a cui tutti speriamo di arrivare".