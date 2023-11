Protagonista, Vazquez. "L’esultanza dopo il gol?. Era troppo importante»

PERUGIA - Il primo gol al Curi, Federico Vazquez, lo ha realizzato nella gara più importante: nella gara con il Gubbio, la sua ex squadra, sfida arrivata dopo la sconfitta di Ancona. L’attaccante argentino aveva segnato a Ferrara, ad Alessandria con la Juve Next Gen e aveva sbagliato un rigore a Recanati. Con quello di ieri fanno tre, gli stessi di Seghetti. "Sono molto contento per il gol, soprattutto perché ci ha permesso di vincere la partita". Già, ma l’esultanza sembrava nascondere qualche polemica con la sua ex squadra. "Porto un grande rispetto per la gente di Gubbio ma poi in campo si fa fatica a trattenere le emozioni. Se qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa. Per noi era importante tornare a vincere dopo la sconfitta di Ancona e lo abbiamo fatto contro una squadra forte come il Gubbio. Per me era importante dopo il rigore sbagliato a Recanati. Nello spogliatoio ho ringraziato Cancellieri per il cross".