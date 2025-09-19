Delusione Perugia: vinceva a Ravenna ma viene battuto in rimonta, finisce 3-2

Ravenna, 19 settembre 2025 – Ancora una delusione per il Perugia, che deve arrendersi al Ravenna. Che in rimonta prima segna il 2-2 dopo che il Grifone era andato in vantaggio addirittura 0-2. E poi segna il gol che inchioda definitivamente il match sul 3-2. Tanta rabbia per la squadra di Cangelosi, che non riesce nel colpaccio che avrebbe dato ossigeno alla classifica. Primi trenta minuti tutti del Grifone, che è scatenato con le reti di Kanoute al 6’ e di Matos al 43’. Ma passa un minuto e il Ravenna accorcia le distanze. Si va dunque al riposo sull’1-2. Nel secondo tempo c’è un eurogol di Donati di interno destro che si infila nell’angolino. Tenkorang completa l’incredibile rimonta. Il Perugia si mangia le mani per una serata da dimenticare. Grifone che, dopo la sconfitta pesante in casa per 0-2 contro l’Ascoli, cerca ancora la vittoria in questa serie C girone B 2025 / 2026.

Il tabellino

Ravenna-Perugia 3-2 Ravenna (3-5-2): Anacoura; Donati, Esposito (34′ st Bianconi), Solini; Da Pozo, Tenkorang, Lonardi, Di Marco (30′ pt Zagre), Rrapaj (34′ st Rossetti); Spini (44′ st Okaka), Motti (34′ st Scaringi). Panchina: Stagni, Borra, Falbo, Rossetti, Luciani, Calandrini, Ilari, Bianconi, Castellacci, Sermenghi, Zakaria, Scaringi, Menegazzo, Okaka. All. Marchionni Perugia (4-3-3): Gemello; Calapai, Megelaitis, Dell’Orco, Giraudo; Giunti, Joselito (29′ st Broh), Tumbarello, Matos, Ogunseye (8′ st Montevago), Kanoute (8′ st Bacchin). Panchina Moro, Yabre, Angella, Terrnava, Torrasi, Nwange. All. Cangelosi. Marcatori: 6’ pt Kanoute, 41′ pt Matos, 44′ pt Spini, 15′ st Donati, 17′ st Tenkorang.

Note: ammoniti: Esposito, Matos, Megelaitis, Solini, Motti, Rossetti. Calci d’angolo: 7-5. Recupero: 3’ e 5′.