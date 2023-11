Riconoscimenti. Cancellieri Miglior Grifone. Vazquez nella Top 11

Damiano Cancellieri vince la tappa del Miglior Grifone nella sfida con il Gubbio, l’attaccante Vazquez, autore della rete da tre punti contro la sua ex squadra si "consola" con un altro premio. I tifosi biancorossi hanno votato terzino per il trofeo ideato da Centro di Coordinamento: Cancellieri ha ottenuto il 39,58 per cento dei voti, una manciata di voti in più rispetto a Vazquez (35,94%). In testa alla classifica c’è sempre Bartolomei con 65 punti, seguono Seghetti e Kouan con 57. L’attaccante del Perugia, Federico Vazquez, è stato inserito nella Top 11 relativa alla tredicesima giornata del campionato di C girone B, stilata da TuttoC. L’argentino è stato schierato nel tridente, insieme a Sbaffo della Recanatese e Ruocco della Torres, con questo commento: "la prima rete al Curi vale doppio, perché decide il derby. Ex senza pietà, dalle parti di Gubbio ne rimpiangono l’addio".