Settore giovanile, cade la formazione Under 16 contro la capolista Benevento. Under 17 e Under 15 travolgenti Il Perugia giovanile ottiene due vittorie e un ko: l'Under 17 trionfa 5-0 sulla Fermana, l'Under 16 cade 2-1 contro il Benevento e l'Under 15 vince 5-0 contro la Fermana.