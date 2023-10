Settore giovanile. La Primavera a Cosenza . Turno di stop per l’Under 16

PERUGIA - La Primavera di Formisano. Dopo la brillante vittoria con il Palermo i biancorossi oggi saranno impegnati a Cosenza per la sesta giornata di campionato. Appuntamento alle 14,30 al centro sportivo "Di Magro", Montalto Uffugo. L’Under 17, invece, scende in campo domani per la quinta giornata: Fermana-Perugia è in agenda alle 15,30 al centro sportivo "Postacchini" di Fermo. Turno di riposo, invece, per l’Under 16 capolista del girone. Sfida a Fermo anche per l’Under 15: Fermana-Perugia è in programma domani alle 12 sempre al centro sportivo "Postacchini" di Fermo. L’Under 14 gioca in casa contro il Frosinone: sfida in agenda al Paolo Rossi domani alle 17. Trasferta a Pescara per l’Under 13, in programma domani alle 14,30 al Delfino Training Center di Pescara. U11, U10, U9: Torneo di Halloween a Campitello. Mentre il Perugia femminile, sfida il Padova domani alle 11,30 al Paolo Rossi.