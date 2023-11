Settore giovanile. La Primavera biancorossa vola a Malta. Nel fine settimana partecipa alla "KHS Cup»

Fine settimana prestigioso per la Primavera biancorossa di Formisano che, complice la sosta per le nazionali in campionato, parteciperà alla "KHS Cup", un torneo riservato alla categoria Under 19 organizzato a Malta e che si svolgerà domani e domenica. Al torneo, oltre il Perugia, parteciperanno gli olandesi del Psv Eindhoven, i norvegesi del Mjøndalen, gli svizzeri del Lugano, i tedeschi del FC Viersen 05 e le tre squadre maltesi Swieqi United, Birkinkara FC e Hamrun Spartans. I ragazzi di Formisano sono stati inseriti nel gruppo 2 insieme a Lugano, FC Viersen 05 e Hamrun Spartans. Il regolamento dice che si gioca su due tempi di 20 minuti ciascuno, 7 le sostituzioni ammesse. I biancorossi disputeranno le tre gare del girone tutte domani pomeriggio: si inizia alle ore 16 contro il Lugano, alle ore 18 contro Hamrun Spartans per chiudere alle 19 contro i tedeschi del FC Viersen 05. La classifica di entrambi i gironi determinerà gli accoppiamenti per la fase finale, in programma domenica 19 novembre. Ecco i giocatori che sono stati convocati da Formisano per il torneo di Malta: Ymga, Lavorgna, Prisco, Ebnoutalib I., Viti, Falasca, Marocchi, Bussotti, Panaro, Ciattaglia, Ambrogi, Patrignani, Agosti, Gennaioli, Giorgetti, Bernacci, Ronchi, Lomangino, Cifuentes, Carbonini.