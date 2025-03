Settore giovanile. La Primavera in zona play out. Ko per 3-1 in trasferta a Pisa

PECCIOLI - Continua la serie nera del Perugia Primavera. Stavolta a imporsi sui biancorossi di Moll Moll è il Pisa (3-1). La prestazione dei biancorossi non è tutta da buttare: il pallino del gioco sia stato per lunghi tratti è stato condotto dai ragazzi di Moll Moll, ma il risultato sorride ai nerazzurri in corsa per un posto nei playoff. Purtroppo ancora una sconfitta per i biancorossi che si ritrovano al quindicesimo posto che al momento vuol dire playout.

Primo tempo che si apre con il vantaggio del Pisa con un calcio di rigore di Ferrari. Pochi minuti dopo il solito Casagrande pareggia i conti ma proprio allo scadere della frazione Frosali riporta avanti i suoi. Nel secondo tempo la rete di Tosi mette la parola fine all’incontro. Ora testa al derby, sabato prossimo i biancorossi ricevono la Ternana. In classifica, Perugia che rimane a quota 21 punti, Pisa che raggiunge i 30.

PISA: Giuliani, Baldacci, Sussi (35’ st Battista), Frosali, Sapola, Casarosa, Cenerini (25’ st Battistella), Cannarsa, Tosi, Ferrari (35’ st Novak), Vivace (25’ st Pucci). A disp.: Rugginenti, Arnesi, Rossi, Bendinelli, Bacciardi, Bettazzi, Giotti, Ribechini. All.: Matteo Innocenti

PERUGIA: Yimga, Dottori (37’ st Cardoni), Giorgetti, Ambrogi, Brunori, Bussotti, Pirani (28’ st Napolano), Perugini (23’ st Berta), Casagrande (28’ st Papa), Barberini (37’ st Calzoni), Lickunas. A disp.: Belia, Panaro, Belloni, Karafili, Mori, Rossi, Romano. All.: Juan Moll Moll

Arbitro: Totaro Gabriele di Lecce (Rastelli Alessandro di Ostia Lido-Jorgji Giampaolo di Albano Laziale)

Marcatori: 28’ pt (rig.)Ferrari (PI) 35’ pt Casagrande (PE), 44’ pt Frosali (PI), 22’ st Tosi (PI)