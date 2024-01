Settore giovanile. La Primavera stecca la prima. Il Pescara passa al Paolo Rossi

PERUGIA

PERUGIA: Yimga, Ebnoutalib I. (20’ st Ronchi), Souare, Agosti, Rondolini (1’ st Ambrogi), Cicioni (43’ st Bernacci), Barberini, Patrignani, Lomangino, Polizzi, Lickunas (30’ st Torri). A disp. Romagnoli, Panaro, Ciattaglia, Bussotti, Giorgetti, Falasca, Carbonini, Caprari. All. Del Bene

PESCARA: Zandri, Aloisi, Pesoli, Gatto, Preta, Giannini (20’ st Isufi), Braccia (27’ st Ricciardi), Casciano (20’ st Baldacci), Zeppieri, Berardi (38’ st Tracchia), Palumbo. A disp: Ziu A., Lombardi, Morleo, Di Francesco, Dei Rocini, Schiattarella, Profeta, Bakhouch. All. Stella

RETI: 7’ pt Braccia (Pes), 32’ pt e 5’ st Palumbo (Pes), 28’ st Lomangino (Per), 36’ st Cicioni (Per), 42’ st Ricciardi (Pes)

PERUGIA – Riprende con una sconfitta il campionato della Primavera. Il Pescara si impone 4-2 al “Paolo Rossi” e rallenta così il cammino d’alta classifica dei ragazzi di Del Bene. Pronti via ed è subito vantaggio ospite con Braccia che insacca dopo appena 7’. Lickunas avrebbe l’opportunità di pareggiare ma spreca un diagonale appena entrato in area. Il Pescara raddoppia al 32’ con Palumbo. I biancorossi si riversano in attacco ma le conclusioni di Lomangino e Agosti sono centrali. A inizio ripresa Palumbo fa il 3-0. Gli ospiti sprecano la quarta rete e poco dopo Lomangino riapre la contesa con un grande destro appena dentro l’area. Il capitano Cicioni di testa su calcio d’angolo accorcia ancora le distanze. Due minuti dopo Polizzi potrebbe fare 3-3 invece il neo entrato Ricciardi chiude i conti sul 4-2.

In classifica, il Perugia rimane a quota 25, mantenendo la quarta posizione, con il Pisa terzo a 26 e il Cesena primo a 33 punti. Il Pescara abbandona l’ultima posizione e sale a quota 11 punti.