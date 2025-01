Settore giovanile. Le Under 17 e 15 biancorosse schiantano la Pianese

Importanti successi per le formazioni Under 17 e Under 15 del Perugia contro la Pianese. L’Under 17 di Michele Gatti vince 2-0 ottenendo la seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite. La gara però ha avuto un brutto inizio visto che dopo solo un minuto di gioco il biancorosso Cingolani si infortuna in modo grave alla gamba e deve lasciare il campo. Primo tempo povero di occasioni e che termina 0-0. Nella ripresa il Perugia trova il vantaggio, Merico salta il diretto avversario e mette al centro dove Bevanati insacca. Merico trova il 2-0 con una bella azione personale, terza marcatura stagionale per lui.

In classifica il Perugia tiene il quarto posto. Prossimo turno: Perugia, Arezzo, domenica 26 gennaio.

PERUGIA U17: Strappini, Chiodini, Bartolini (30′ st Condac), Olimpieri (30′ st D’Ovidio), Cantalino, Cesarini, Cingolani (7′ pt Bevanati), Peruzzi, Timperi (16′ st Merico), Vanni (30′ st Ciani), Fiorentini (16′ st Forti). A disp.: Vinti, Pepe. All: Michele Gatti

RETI: 20′ st Bevanati 35′ st Merico

Dilaga l’Under 15 di Filippo Lanterna che batte la Pianese 19-0 ottenendo così l’ottava vittoria consecutiva e mantenendo il primo posto in classifica con 39 punti, due in più del terzetto inseguitore formato da Benevento, Ascoli e Pescara. Apre le marcature Turchi dopo due minuti ma il mattatore di giornata è Matteo Checcarelli che realizza sei reti, tre delle quali in sei minuti, per un totale di 20 gol in stagione. C’è gloria anche per Tromboni, Piazza e Marinelli, questi ultimi due autori di una doppietta così come Pascucci e Citernesi. Nel finale le reti di Galardini, Chierico e Cicioni che sanciscono un punteggio rotondo.

PERUGIA U15: Tarducci, Porcu, Puglisi, Burrini( ht. Chierico), Galeotti( ht. Tatullo), Ferdinandi ( ht Cicioni), Turchi, Tromboni ( ht Cecconi) , Checcarelli ( ht Citernesi), Marinelli ( ht Galardini), Piazza ( ht Pascucci). A disp .: Organai, Brunori, Chierico, Tatullo, Cicioni, Cecconi, Citernesi, Galardini, Pascucci. All: Lanterna

RETI: 2’ pt Turchi, 5’ pt 8’ pt, 11’ pt, 17’ pt, 24’ pt e 28′ pt Checcarelli, 12’ pt e 33’ pt Piazza, 13’ pt Tromboni, 37’ pt e 38′ pt Marinelli, 9’ pt e 20’ st Pascucci, 11’ st e 40’ st Citernesi, 14’ st Galardini, 34’ st Chierico, 36’ st Cicioni