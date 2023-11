Settore giovanile. L’Under 16 cala il poker. E resta saldo in vetta

Vittoria prestigiosa (4-2) per il Perugia Under 16 che si impone nettamente su una big del girone, il Benevento, e rimane saldamente al primo posto del girone C. Partita scoppiettante sin dall’inizio con la prima frazione che si chiude, però, a reti bianche. Sono invece ben sei i gol nella ripresa con il Perugia che si porta avanti addirittura 4-0: Perugini con una doppietta, dopo il subentrato Agnissan e infine Fiorentini che realizza il poker biancorosso. Calano i ritmi e il Benevento (che nel contempo resta anche in dieci) trova due reti che non bastano però a riaprire la contesa.

PERUGIA UNDER 16: Vinti (36’ st Barbanera), Cingolani, Cantalino (1’ st Bevanati), Peruzzi, Cesarini, Brunori, Merico (36’ st Franceschini), Dottori, Mechelli (16’ st Fiorentini), Perugini (36’ st Ciani), Bellali (29’ st Agnissan). A disp.: D’Ovidio, Pepe, Condac. All.: Anelli

Reti: 11’ e 26’ st Perugini, 29’ st Agnissan, 34’ st Fiorentini, 39’ st Cerbone, 41’ st Cuozzo.