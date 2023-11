Settore giovanile. L’Under 17 sbanca Gubbio e raggiunge il terzo posto

Quarta vittoria consecutiva per il Perugia Under 17 che aggancia il terzo posto in classifica grazie alla vittoria esterna nel derby umbro di Gubbio per 3-1. Nel primo tempo la sblocca il solito Barberini. Allo scadere della prima frazione Romani imbuca Giordani per il 2-0. Nella ripresa prova a riaprirla il Gubbio con il rigore dell’ex Gnazale. Nel finale Merli appena entrato chiude il conto.

GUBBIO: Casciani, Naticchi (28’ st Cesarini), Scricciolo, Panichella, Barizza, Moretti (17’ st Martinelli), Duro, Pavoni, Mancini, Gnazale, Palazzari (39’ st Sapienti). All.: Tafani

PERUGIA: Belia, El Ouardi, Hajri (29’ st Merli), Mori, Salustri, Liberti (12’ st Rinalducci), Mannarini (18’ st Bevilacqua), Rondolini, Romani (12’ st Napolano), Barberini, Giordani (18’ st Calzoni). All.: Alessandro Nasini

RETI: 13’ pt Barberini, 47’ pt Giordani, 10’ st Gnazale (rig.), 36’ st Merli