Settore giovanile. L’Under 17 stende il Pineto (6-0). Barberini-doppietta

Vittoria tennistica per il Perugia l’Under 17 che si impone tra le mura amiche del 6-0 contro il Pineto, rilanciandosi in classifica dopo un inizio di campionato complicato. La doppietta è di Barberini.

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (1’ st Cresci), Massari, Salustri, Mori (18’ st El Ouardi), Napolano (37’ st Merli), Mannarini (18’ st Rinalducci), Rondolini, Giordani (27’ st Calzoni), Barberini (37’ st Bevilacqua), Romani (27’ st Cardoni). A disp.: Belia. All.: Alessandro Nasini

RETI: 12’ pt Napolano, 14’ pt Giordani, 38’ pt e 36’ st Barberini, 43’ pt Mori, 23’ st Rondolini

Recupera, in casa, contro il Pineto un doppio svantaggio il Perugia Under 15 di Gatti che rimane comunque in testa alla classifica complici i risultati delle altre gare.

PERUGIA: Cataldo, Rosati, Massi (1’ st Pascucci), Seppoloni (1’ st Pelli), Santillo, Lalleroni (15’ st Citernesi), Meyou (15’ st Sabatino), Bosi, Bendini (1’ st Castroreale), Castellucci, Ulivieri (15’ st Fahmi). A disp.: Tarducci, Brunori, Olimpieri. All.: Gatti

Reti: 4’ pt Cordone, 30’ pt Romagnoli, 10’ st Castroreale, 28’ st Castellucci.

Un weekend pieno di emozioni per i piccoli grifoni Under 10 e Under 9 che sabato hanno affrontato, nei consueti test match, la Cremonese mentre nella giornata di domenica si sono confrontati con l’Inter ricevendo nel post gara il saluto del grande capitano e bandiera nerazzurra Javier Zanetti che ha posato per una foto e salutato con grande affetto tutto lo staff biancorosso.