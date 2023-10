Settore giovanile. Pareggio in rimonta per l’Under 17 a Fermo

FERMO - Pari (2-2) con il brivido per il Perugia Under 17 di Nasini sul campo della Fermana che dopo aver sbagliato un rigore con Barberini, va sotto di due reti e la riprende a tempo scaduto. Gara che si sblocca al 15’ su rigore con Torricini che porta avanti la Fermana. Al 40’ arriva un’altra doccia fredda per gli umbri con il tiro di Toscano dai 30 metti che si infila alle spalle di Romagnoli. Nella ripresa si butta avanti il Perugia che trova subito la rete del 2-1 con Barberini. A tempo scaduto è proprio Rondolini a realizzare il 2-2 per vale un punto e una bella reazione d’orgoglio.

PERUGIA: Romagnoli, Hajri (28’ st Massari), Cresci, Salustri, Mori, Liberti (34’ st Calzoni), Barberini, Rondolini, Mannarini (28’ st Rinalducci), Giordani (16’ st Bevilacqua), Romani (16’ st Napolano). A disp.: Belia, Merli, Cardoni, El Ouardi. All.: Alessandro Nasini RETI: 13’ pt (rig.) Torricini P., 39’ pt Toscano, 8’ st Barberini (P), 49’ st Rondolini (P)