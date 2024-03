Settore giovanile. Poker dell’Under 16 che vale la zona play off. Cade l’Under 17

Due successi e un ko per le Under biancorosse. A cadere, immeritatamente, è l’Under 17 di Nasini che esce sconfitta dalla trasferta con il Pineto (1-0). Prima frazione senza reti ma a chiare tinte biancorosse, ma nella ripresa Tupone realizza il gol che vale tre punti.

PERUGIA Under 17: Belia, Hajri (45’ st El Ouardi), Cresci (37’Bevilacqua) st, Napolano (37’ st Merli), Romani (15’ st Rinalducci), Mori, Mannarini, Salustri, Cardoni, Giordani, Cerbone (15’ st Massari ). A disp.: Romagnoli. All. Nasini Poker biancorosso per l’Under 16 che stende la Vis Pesaro (4-1). Bartolini, Dottori e Vanni in gol nel primo tempo. Ad inizio ripresa arriva la doppietta Dottori. Nel finale la Vis Pesaro accorcia con Coppola. In classifica, Perugia sale a quota 29 in zona playoff.

PERUGIA UNDER 16: Vinti, Cingolani (12’ st Condac), Bartolini (20’ st D’Ovidio), Perugini, Cesarini, Cantalino (20’ st Tomassini), Merico, Dottori (20’ st Pepe), Mechelli (12’ st Agnissan), Vanni (1’ st Bellali), Ciani (12’ st Fiorentini). A disp. Galletti, D’Ovidio, Pepe. All.: Anelli Blitz per l’Under 15. Basta un gol di Meyou (dodicesima rete in campionato) ai ragazzi di Raschi per vincere contro il Pineto e ottenere la quarta vittoria consecutiva. In classifica, Perugia che sale a quota 45, dietro al Pescara (46) e all’Arezzo, primo, a 50 con una gara in meno.

PERUGIA UNDER 15: Barbanera, Pelli, Auricchio, Castellucci, Santillo, Lalleroni, Meyou (Massi), Bosi, Castroreale (Ulivieri), Bendini (Pascucci), Kroni (Seppoloni). A disp.: Cataldo, Bisonni, Chierico, Citernesi. All.: Raschi