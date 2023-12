Settore giovanile. Primavera a Cesena in casa della prima. Tutto il programma

PERUGIA - Sfida al vertice per i biancorossi di Alessandro Formisano. La Primavera del Perugia sarà impegnata oggi nel match esterno con il Cesena, fischio di inizio alle 14,30 al centro sportivo "Rognoni". Il Cesena è primo in classifica con 24 punti, il Perugia è invece terzo in graduatoria con 19 punti. La squadra di Formisano vuol riprendere il cammino interrotto due giornate fa: i biancorossi avevano infilato cinque vittorie consecutive che hanno consentito al gruppo biancorosso di scalare la graduatoria. Poi, però, nelle ultime due gare la Primavera ha raccolto un solo punto: prima la sconfitta con con la Ternana e il pareggio con lo Spezia. La sfida di oggi è complicata, ma il Perugia tenta lo sgambetto alla capolista.

L’Under 17 biancorossa, domani, sarà di scena contro il Foggia (dodicesima giornata): match in agenda alle 16,30 al centro sportivo "Madrepietra" di Foggia. Sfida casalinga invece per l’Under 16 che oggi pomeriggio sfida la Turris (decima giornata) alle 15 al centro sportivo "Paolo Rossi". Trasferta in Puglia anche per l’Under 15: Foggia-Perugia ( valida per la dodicesima giornata), si gioca domani alle 14.30 al centro sportivo "Madrepietra" di Foggia.

Per le formazioni Under 14, Under 13, Under 12, Under 11: Juventus-Perugia (test match), in programma oggi alle 11,30 e alle 13,30 a Vinovo.

Le grifoncelle invece saranno impegnate in Coppa Italia: Perugia-Jesina (seconda giornata), domani alle 14,30 al campo sportivo "S. Piola", San Fatucchio.