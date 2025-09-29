Settore giovanile. Primavera, arriva il primo successo. Dottori e Berta stendono il Cosenza
La formazione di Giorgi sale a quattro punti. Le reti nella ripresa. Sblocca il calcio di rigore.
Le buone prove c’erano già state nelle prime due giornate. Ma stavolta sono arrivati anche i punti, i primi tre della stagione per la Primavera dell’allenatore Giorgi. A farne le spese, a Pian di Massiano, il Cosenza.
Una vittoria maturata grazie alle reti di Dottori, su calcio di rigore, e Berta.
Primo tempo con un Perugia propositivo che ha creato bene fino alla trequarti senza però concretizzare.
Nel finale di tempo da segnalare il palo colpito dal biancorosso Sheji direttamente su calcio di punizione.
Nella ripresa ancora i giovani della Primavera del Grifo a comandare il gioco e al 24′ st ecco l’episodio che sblocca la partita con un calcio di rigore assegnato al Perugia, il terzo in tre gare, per un fallo subito da Agnissan e che Dottori realizza spiazzando il portiere.
Il Cosenza prova a reagire ma Berta, appena entrato in area, con un sinistro chirurgico supera in uscita il portiere per il 2-0 finale.
In classifica, Perugia, con questo risultato, sale a quota quattro punti. Il prossimo appuntamento sarà sabato 4 ottobre a Catanzaro.
: Vinti, Calzoni, Bartolini, Napolano (7′ st Perugini), Peruzzi, Brunori, Vanni (7′ st Berta), Dottori, Sheji (29′ st Bellali), Ciani (37′ st Giambarveri), Agnissan (37′ st Tavares Roache). A disp.: Strappini, Merico, Baciocchi, Bevanati, Cantalino, Cesarini, Rondolini. All. Giorgi
COSENZA: Le Rose, Pellegrino (31′ st Pisano), Fazio (20′ st Chiappetta), Cotroneo, Agrelli, Curatelo, Marini, Martino (37′ st Castagna), Randazzo, Musacchio (37′ st Innocentini), Barbagallo (37′ st Pepe). A disp.: Falbo (GK). All. Gatto
ARBITRO: Marco Tavassi di Tivoli (Sara Silenzi di San Benedetto del Tronto e Gianmarco Pastori di Jesi)
RETI: 24′ st (rig.) Dottori, 38′ st Berta
NOTE: giornata soleggiata. Ammoniti Peruzzi, Brunori, Berta, Barbagallo, Cotroneo, Pellegrino, Gatto (all. Cosenza)
