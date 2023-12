Settore giovanile. Troppo Cesena per la Primavera. La capolista cala il poker (4-1)

CESENA

4

PERUGIA

1

CESENA: Veliaj, Manetti (35’ st Abbondanza), Domeniconi, Campedelli (35’ st Papa), Valentini, Trocchia (15’ st Zamagni), Ronchetti (28’ st Valmori), Castorri, Amadori (15’ st Perini), Ghinelli, Coveri. A disp.: Montalti, Mattioli, Venturelli, Tampieri, Brigidi, Gningue, Tosku. All.: Nicola Campedelli

PERUGIA: Yimga, Viti, Falasca, Prisco (1’ st Agosti), Patrignani, Ebnoutalib, Ronchi (16’ st Polizzi), Ambrogi (28’ st Giorgetti), Torri (1’ st Lomangino), Bernacci (1’ st Ciattaglia), Barberini. A disp.: Belia, Panaro, Marocchi, Bussotti, Lickunas, Carbonini, Gennaioli. All.: Alessandro Formisano

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta (Scardovi-Andreano)

RETI: 5’ pt Coveri, 33’, 35’ pt Castorri, 8’ st Ghinelli, 22’ st Polizzi

NOTE: ammoniti Campedelli (all.), Patrignani, Ambrogi, Viti, Agosti e Castorri. Al 16’ pt Ronchi sbaglia un calcio di rigore

CESENA - Troppo Cesena per i biancorossi di Formisano. Esce sconfitta dal Rognoni la Primavera di Formisano che nella prima mezz’ora si gioca la partita con la capolista andando subito sotto con la rete di Coveri, capocannoniere del girone, ma che ha la possibilità di pareggiare dal dischetto con Ronchi che però colpisce il palo. Passati i primi trenta minuti di gara black-out dei biancorossi che subiscono in appena due minuti la doppietta di Castorri che incanala il match.

Nella ripresa appesantisce il passivo il Cesena con Ghinelli all’8. Entra Polizzi in un Perugia che paga i tanti acciacchi nel roster e in cinque minuti timbra subito il cartellino ma é tardi per riavvicinarsi al Cesena che con questi tre punti si conferma la squadra da battere e potenziale prima candidata alla promozione diretta. Il Perugia resta saldamente in zona play-off ed é atteso da un altro big match, contro il Napoli, tra le mura amiche del "Paolo Rossi" nel prossimo week-end.