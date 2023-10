Settore giovanile. Under 15 super: 10 gol alla Fermana

FERMANA

0

PERUGIA

10

FERMANA: Alesi, Aureli (24’ st Spina G.), Cellini, Cittadini (24’ st Spina A.), De Angelis, D’Isidoro, Esposito (28’ pt Papa), Faini, Iazzetta, Marcoianni, Marozzi (28’ pt Sirocchi). A disp.: Pacioni, Vittori. All.: Cimmino

PERUGIA: Barbanera, Massi (25’ st Cecconi), Pelli, Lalleroni, Santillo (1’ st rosati), Olimpieri (12’ st Seppoloni), Meyou (1’ st Bendini), Bosi, Castroreale (23’ st Castellucci), Fahmi (12’ st Pascucci), Ulivieri (1’ st Sabatino). A disp.: Cataldo, Guelfi. All.: Raschi

Arbitro: Domizzi di Macerata (Rinaldi - Puglia)

RETI: 9’ pt e 42’ pt Castroreale, 12’ pt e 24’ pt Meyou, 22’ pt e 25’ pt Fahmi, 32’ pt Ulivieri, 5’ st Lalleroni, 28’ st Castellucci, 36’ st Bendini

FERMO - Vince nettamente il Perugia Under 15 di mister Giacomo Raschi in una gara dominata sin dall’inizio e si porta così al primo posto in classifica. Risultato già ampiamente acquisito nella prima frazione con le doppiette di Castroreale, Fahmi e del classe 2010 Meyou, capocannoniere dei biancorossi. Le altre marcature biancorosse portano la firma di Ulivieri, Lalleroni, Castellucci (fresco di convocazione per le selezioni alla nazionale italiana U15) e Bendini. Prossimo impegno per il Grifo domenica 5 novembre in casa contro il Pineto.