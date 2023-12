Settore giovanile. Vince solo l’Under 15. Blitz a Foggia con Castroreale

Si interrompe a Foggia la striscia di cinque vittorie consecutive per l’Under 17 del Perugia che perde 3-1 ma rimane comunque agganciata al treno delle contendenti per i play-off. Per i biancorossi, il gol di Bevilacqua. Ultimo impegno per l’Under 17 prima della pausa invernale, domenica 17 al "Paolo Rossi" contro l’Audace Cerignola.

PERUGIA U17: Romagnoli, Hajri (27’ st Cresci), Massari (27’ st Cantalino), Liberti, Salustri, Mannarini, Romani (43’ st El Ouardi), Rondolini, Cardoni (17’ st Merli), Calzoni (17’ st Bevilacqua), Giordani. A disp.: All.: Nasini

Brutto scivolone in casa (2-5) per il Perugia Under 16 contro la Turris. Ma nonostante il ko il Grifo resta primo in classifica. Di Bellali e Agnissan le reti del Grifo. Chiude male il 2023 l’Under 16 di Anelli e Romoli che tornerà in campo domenica 14 gennaio in casa del Pescara.

PERUGIA U16: Vinti, D’Ovidio (1’ st Cingolani), Bartolini (1’ st Bevanati), Peruzzi, Brunori (1’ st Agnissan), Cesarini, Fiorentini (17’ st Ciani), Dottori (32’ st Tomassini), Mechelli, Perugini, Bellali (17’ st Vanni). A disp.: Pepe E. , Merico. Allenatore: Anelli

Vittoria fondamentale del Perugia Under 15 che passa di misura a Foggia grazie alla sesta rete in campionato di Castroreale e si piazza da sola in vetta alla classifica del campionato. Prossimo turno, l’ultimo prima della pausa natalizia, domenica 17 in casa contro l’Audace Cerignola.

PERUGIA U15: Cataldo, Pelli, Massi (Ulivieri), Olimpieri, Santillo, Lalleroni, Meyou (Fahmi), Bosi, Castroreale (Burnelli), Castellucci (Seppoloni), Bendini (Pascucci). A disp.: Organai, Citernesi, Rosati, Sabatino. All.: Gatti