Squadra. A Matos la tappa di Ravenna. Giunti in testa al Miglior Grifone

PERUGIA – E’ stato Ryder Matos con il 30,68% dei voti a vincere la tappa del Trofeo Miglior Grifone Stile Gioiello, indetto dal Centro di Coordinamento dei Perugia Club, per la partita Ravenna–Perugia. Nonostante la sconfitta, il brasiliano si è reso protagonista di un primo tempo coi fiocchi che ha fatto illudere la tifoseria biancorossa.

Matos ha propiziato il primo gol di Kanoute e realizzato in proprio il secondo. Al secondo posto Giunti (suo l’assist per Matos) con il 19,96% Ogunseye con il 15,71% Megelaitis con il 15,16% e Kanoute con il 14,23%

In testa alla classifica generale, in attesa di conoscere il migliore in campo contro la Sambenedettese, resista Giovanni Giunti che in questo avvio di stagione ha già collezionato 40 punti.

Al secondo posto, già piuttosto staccato, cìè il portiere Gemello con 22, seguono Kanoute con 19, Riccardi, Manzari, Megelaitis e Ogunseye con 14, Matos con 12, Joselito con 6, Tumbarello con 5 e Manzari con 2.

La squadra biancorossa dopo la gara di martedì al Curi con la Sambenedettese torna subito al lavoro per preparare la prossima gara di campionato che sarà ancora in casa: sabato pomeriggio a Pian di Massiano arriva la Pianese che ieri è uscita sconfitta per 4-2 in casa con l’Arezzo.