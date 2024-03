Squadra. Biancorossi subito in campo . Ripresa oggi pomeriggio

PERUGIA - Non c’è tempo per il riposo. I biancorossi martedì saranno di nuovo in campo per il turno infrasettimanale, il Perugia sarà impegnato contro l’Entella, a Chiavari. Per questo non c’è tempo da perdere e già oggi il Grifo sarà in campo a Pian di Massiano per iniziare a preparare il match. Formisano ha dato appuntamento alla squadra per oggi pomeriggio: il tecnico farà subito il punto della situazione dopo la partita con la Recanatese. Saranno, inoltre, valutate le condizioni dei calciatori scesi in campo e anche quelle dei calciatori che sono rientrati solo nei giorni scorsi e che potrebbero avere spazio martedì. Formisano, con molta probabilità, farà un po’ di turn over per la partita di metà settimana. Tra oggi e domani l’allenatore avrà più chiaro il quadro. Il programma della settimana prosegue con una seduta domani mattina poi i biancorossi partiranno per la Liguria.