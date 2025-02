Squadra. Di Maggio ko, c’è Bartolomei. Prima convocazione per Joselito

Prima convocazione per Joselito, ultimo arrivato in casa biancorossa. "Parliamo di un giovane, la società ha fatto un investimento – ha spiegato Zauli – . Lo abbiamo visto, gli abbiamo riconosciuto delle qualità, ha personalità, è tecnico, è un vero regista. Gioca corto e lungo, verrà in panchina per essere a disposizione". Non sarà invece ancora a disposizione Kanoute: il Perugia ha ormai chiuso con il calciatore, ma ci sono dettagli da sistemare che hanno complicato i tempi. Il giocatore si metterà a disposizione di Zauli a partire dalla prossima settimana.

Ma oggi c’è la parita di Rimini e l’allenatore biancorosso deve fare a meno di diverse pedine, soprattutto in difesa. Fuori Riccardi, Angella e Mezzoni. Dentro, però, Dell’Orco, tenuto a riposo contro il Pescara a causa del terreno ghiacciato. Davanti a Gemello, sulla fascia destra, ci sarà spazio per Leo, mentre al centro del pacchetto arretrato ci saranno Dell’Orco e Amoran.

A concludere il pacchetto arretrato, spazio a Giraudo. Altra assenza importante a centrocampo: Di Maggio ha alzato bandiera bianca e non darà la sua disponibilità: sulla trequarti, alle spalle di Montevago, Zauli potrebbe scegliere Bartolomei. Mentre i due mediani dovrebbero essere Giunti e Broh (in vantaggio su Torrasi). Sulle fasce, largo a Cisco a destra e Matos a sinistra, con Montevago punta centrale. A proposito di attacco, non ci sarà Seghetti, tornato da Bologna, ma ancora indisponibile. Il calciatore ha recuperato dall’infortunio, la prossima settimana, mercato permettendo, tornerà in gruppo.

Il giovane è al centro di una trattativa con lo Spezia, ma negli ultimi giorni l’operazione ha subito una frenata e a tre giorni dalla chiusura del mercato crescono le possibilità di una permanenza. C’è da dire che stasera, dopo la gara di Rimini, Meluso e Giugliarelli saranno a Milano e nelle ultime ore tutto potrebbe accadere. Sicuramente ci sarà un’operazione in entrata, che i dirigenti stanno chiudendo, se Seghetti dovesse lasciare Perugia ci sarà anche un ingresso per l’attacco.