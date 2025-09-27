Squadra. Il presidente Faroni sprona il gruppo. Grifo col 3-5-2, Montevago in pole

La seduta di rifinitura, all’interno del Curi, è stata preceduta dalla visita del presidente biancorosso.

Javier Faroni prima dell’allenamento si è rivolto alla squadra, allo staff tecnico e anche alla dirigenza biancorossa, incoraggiando tutti a migliorare. Ha rinnovato inoltre la sua fiducia all’intero gruppo in vista delle prossime partite. Poi i biancorossi hanno iniziato la seduta: Braglia ha provato la squadra che, con molta probabilità, scenderà in campo oggi pomeriggio contro la Pianese. L’idea di metà settimana del 3-5-2 potrebbe trovare conferma anche oggi, nella sfidacontro la Pianese, formazione che in questo avvio di stagione, ha collezionato sei punti (una vittoria, tre pareggi e due sconfitte).

Davanti a Gemello, certo di una maglia sarà Tozzuolo: Braglia lo ha annunciato alla viglia. Il difensore, arrivato nei giorni scorsi da svincolato, avrà una maglia dal primo minuto. Con lui, che dovrebbe agire al centro della difesa, spazio a Megelaitis e a Dell’Orco. In mezzo al campo, invece, Torrasi potrebbe avere una maglia in cabina di regia, insieme a Tumbarello e Giunti.

Sulle corsie esterne del centrocampo, favoriti dal primo minuto sono Calapai e Giraudo, mentre in attacco Montevago si prepara ad una maglia dal primo minuto insieme a Kanoute.

Al termine della seduta pomeridiana, la squadra ha raggiunto il centro storico di Perugia, come deciso dal tecnico biancorosso, Braglia, che vuole che la squadra abbia il contatto con la città.

Una passeggiata in centro, con alcuni tifosi che hanno fermato i biancorossi per chiedere l’autografo, prima di tornare in sede in attesa della gara di oggi pomeriggio. Un match atteso che dovrà portare nelle casse del Perugia i primi tre punti della stagione.

Stadio Curi. Lunedì mattina è previsto l’inizio dei lavori nell’impianto di Pian di Massiano. Si parte dalla gradinata.