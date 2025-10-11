Squadra. Manzari e Kanoute ’suggeritori’. Terrnava, chance dall’inizio?

Intanto Piero Braglia torna in panchina. Dopo due giornate di squalifica, l’allenatore sarà al suo posto. Quali le scelte per la partita di oggi pomeriggio con il Rimini? Non saranno a disposizione del tecnico toscano i difensorei Riccardi, Dell’Orco e Angella con quest’ultimo che la prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo. Non ci sarà Giardino, convocato dalla nazionale Under 19 per due amichevoli. Il Perugia dovrebbe tornare a giocare con la difesa a quattro. Sulle corsie laterali troveranno spazio Calapai a destra e Giraudo a sinistra. Al centro del pacchetto arretrato, Braglia, insieme a Tozzuolo, potrebbe scegliere Megelaitis (l’ex di turno). In alternativa c’è la soluzione Nwanege, più defilata.

A centrocampo, invece, questa settimana l’allenatore del Perugia ha provato sia la mediana a tre che quella con due interpreti. Potrebbe spuntarla la prima ipotesi: in regia diverse sono le possibilità con Bartolomei, Joselito, Torrasi e anche Terrnava che pare sia in vantaggio sugli altri. A supporto, spazio a Giunti e a Tumbarello. In attacco, invece, Ogunseye sembra essere in vantaggio su Montevago, in avvio di match, Braglia potrebbe scegliere Kanoute e Manzari alle sue spalle. L’obiettivo è quello di essere più incisivi in attacco, dopo le ultime partite con zero occasioni da gol.

Giardino gol. Al Molinari di Campobasso, la nazionale azzurra Under 19 ha pareggiato 1-1 contro la Scozia nel primo dei due test i per preparare la fase di qualificazione al Campionato Europeo Under 19. A sbloccare la gara è stato l’attaccante del Perugia, Claudio Giardino, che all’esordio con la maglia dell’Italia Under 19 ci ha messo soltanto 31 minuti per trovare anche il primo gol.