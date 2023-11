Squadra. Ricci trequartista? Si può fare. In difesa torna capitan Angella

Ultima seduta di allenamento al Curi per il Perugia di Francesco Baldini in vista della sfida di oggi pomeriggio (fischo di inizio alle 18,30) al Curi. L’allenatore biancorosso dovrà fare a meno di Vazquez: l’attaccante è alle prese con un problema muscolare che lo costringerà allo stop oggi e nella prossima sfida, in trasferta, a Olbia. Al suo posto ci sarà, come annunciato alla vigilia, Matos, chiamato a una prestazione importante dopo un avvio tra alti e bassi. Insieme a Matos ci sarà Seghetti, capocannoniere del Perugia con i suoi quattro gol.

Passo indietro: dopo due gare fuori dai giochi, Baldini in difesa potrà contare sulla presenza del capitano Angella, al centro del reparto. Mentre in panchina ci sarà Dell’Orco, pronto a subentrare in caso di necessità. Ma non si esclude che, se sussisteranno le condizioni, il tecnico possa inserirlo a gara in corso per fargli riprendere la condizione. Sulle fasce, invece, Baldini dovrebbe riconfermare Mezzoni sulla destra, mentre a sinistra stavolta potrebbe toccare a Bozzolan, con Cancellieri in panchina. In mezzo al campo invece potrebbe esserci ballottaggio tra Kouan e Ricci: in caso di presenza del primo, ci sarà Santoro sulla trequarti, mentre in caso di ingresso di Ricci dall’inizio sulla trequarti, Santoro scalerà in mezzo al campo. La seconda ipotesi sembra la più probabile. In attacco, Matos e Seghetti.

Contro la violenza. La Serie C NOW, per dare un segnale forte di partecipazione e sostegno alla "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne" in occasione della 15a giornata di campionato, farà scendere in campo tutti i capitani dei club con al braccio una fascia rossa con la frase "NO alla violenza sulle donne".