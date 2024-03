Sugli spalti. Piero Braglia in tribuna. Ora due giorni di riposo

I biancorossi adesso di fermeranno per due giorni e martedì inizieranno a preparare la difficile trasferta di Gubbio. Sugli spalti del Curi ieri c’era anche Piero Braglia, tecnico del Gubbio, insieme ad altri dirigenti del club. Formisano liquida la questione: "Ha troppa esperienza per preoccuparsi di noi. Per lui nutro grande rispetto. Sarà venuto a prendere delle conferme _ ha spiegato il tecnico del Perugia _ . Io preparerò la mia partita, lui la sua. Vedremo chi avrà la meglio". A partire da martedì i biancorossi si ritroveranno a Pian di Massiano, ci saranno da valutare le condizioni di Lewis che ha disputato novanta minuti anche se non era al meglio della condizione. Non preoccupa, invece, lo stop di Seghetti: l’attaccante è uscito prima dal campo per crampi e alla ripresa sarà regolarmente in campo. Da valutare le condizioni di Dell’Orco.