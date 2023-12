Sugli spalti. Prevendita oggi al via . Gli orari del botteghino

PERUGIA - A partire da oggi alle 16 prende il via la vendita in modalità online e nelle ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Vis Pesaro, in programma domenica alle 16,15 allo stadio "Curi". A partire da venerdì sarà possibile anche al botteghino di Pian di Massiano (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria). Venerdì 8 dicembre la biglietteria sarà aperta dalle 10 alle13 e dalle 15 alle 18; sabato, invece, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Domenica (giorno gara) il botteghino sarà aperto dalle 10 alle 14,15 orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie). Per quanto riguarda gli ospiti si sconsiglia l’acquisto nel settore Curva Nord. La vendita per gli ospiti terminerà sabato alle 19. Il costo del biglietto è di 14 euro.