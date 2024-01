Sugli spalti. Prosegue la vendita per il match del Curi. Gli orari del botteghino

Ha preso il via la vendita dei tagliandi per la partita di domenica con la Spal, terza gara del girone di ritorno, in programma con fischio di inizio alle 16,15. La vendita è intanto possibile, in modalità online e presso ricevitorie abilitate Ticketone. A partire da domani sarà invece possibile acquistare il tagliando anche al botteghino dello stadio di Pian di Massiano nei seguenti orari: domani e sabato con orario dalle 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19. Domenica, giorno della partita sarà possibile dalle 10 alle 14,15 con orario continuato (orario di chiusura tassativo, ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie. Zona Perugia sono aperte Tabaccheria 18 fino alle 13, e B-ONE EVENTI di Barbara Isidori a Corciano fino alle ore 16,15). Per il settore opsiti la prevedndita si chiuderà invece sabato, vigilia della partita, alle 19.