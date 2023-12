Sugli spalti. Trasferta ad Arezzo, c’è da attendere . Botteghino aperto per la Grifo Card

Ancora tutto tace. A quattro giorni dalla partita, non sono state ancora ufficializzate le decisioni in merito alla trasferta dei tifosi biancorossi ad Arezzo per la partita di lunedì al Comunale. Regna tanta incertezza su quelle che saranno le restrizioni che verranno applicate. Si attendono le decisioni delle autorità competenti che dovrebbero esprimersi in giornata. In attesa di capire con quali mezzi i tifosi potranno raggiungere Arezzo, quanti saranno i biglietti a disposizione, il Perugia calcio informa che "oggi e domani, preventivamente in vista della trasferta di Arezzo, sarà possibile sottoscrivere solo in biglietteria le Grifo Card. Il botteghino dello stadio sarà aperto dalle 10 alle 13 in entrambi in giorni".

In merito ai ritardi si era anche espresso il Centro Coordinamento Perugia Clubs ha diffuso una protesta ufficiale: "Non è accettabile che a pochi giorni dalla gara di Arezzo i tifosi biancorossi siano messi così in difficoltà per seguire la propria squadra. È assurdo ed incredibile che una trasferta importante e molto seguita dai tifosi sia trattata in questi termini. Ed il Centro di Coordinamento si ribella a fronte di un comportamento degli organi competenti, che avendo tutto lo spazio, invece decidono in tempi tali da ostacolare i supporter del Grifo che si ritrovano a conoscere modalità ed orari solo all’ultimo, creando ancora più confusione e maggiori ostacoli, in assoluto disprezzo della nostra passione. Si chiede maggior rispetto e considerazione verso coloro che, a loro volta, hanno diritto di allestire la trasferta, resa ancora più complicata dalle maggiori restrizioni che si profilano".