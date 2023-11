Tegola-Perugia: Vazquez fuori due settimane. Baldini pensa a Matos in coppia con Seghetti

A metà settimana, con la Carrarese nel mirino, a Pian di Massiano non arriva una buona notizie. Il Perugia perde Vazquez per quindici giorni, tradotto per le prossime due o presumibilmente tre partite. L’attaccante ex Gubbio, assente a inizio ripresa degli allenamenti per un risentimento, ha invece accusato un problema muscolare che lo fermerà per la gara con la Carrarese di sabato al Curi, per la trasferta di Olbia e con molta probabilità anche per la partita interna con la Vis Pesaro del 10 dicembre. Una tegola per Francesco Baldini che si troverà con meno soluzioni in un reparto che già presenta qualche carenza. Vazquez è l’unico giocatore con determinate caratteristiche, ora l’allenatore biancorosso è chiamato a trovare una soluzione efficace per ripartire subito forte, con una vittoria, dopo l’amaro pareggio di Pineto. L’ipotesi a oggi più credibile è quella che vede Matos affiancare Seghetti. Potrebbe essere l’occasione giusta per l’attaccante brasiliano di ritrovare quello smalto visto solo a tratti in questa stagione. Matos ha conquistato rigori e punizioni, ma non è apparso particolarmente efficace in zona gol. L’allenatore biancorosso in questi due giorni di allenamento che restano prima della partita farà le prove generali, anche se gli indizi portano alla coppia formata dal giovane attaccante fatto in casa insieme al giocatore che ha disputato campionati importanti. Matos parte in vantaggio rispetto a Cudrig, anche se la coppia di giovani attaccanti insieme ha ben figurato nella notte al Curi contro l’Entella. Spetterà a chi agirà alle loro spalle cercare di imbeccare gli attaccanti e stavolta gli indizi non mancano: spetterà a Santoro cercare di aiutare la squadra a trovare la via del gol. Buone notizie, invece, arrivano dalla difesa: il capitano Gabriele Angella torna in campo dopo aver saltato le ultime due gare per un affaticamento muscolare.