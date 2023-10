Tennis serie A1. Junior con Passaro batte il Tc Bisenzio

Dopo la scoppola rimediata a Palermo, lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance si alza e rifila un secco 6-0 al Tc Bisenzio Prato. I gialloblù di Tarpani e Grasselli, conquistano il primo successo del girone: una prestazione maiuscola quella dei perugini, che hanno ritrovato Francesco Passaro al rientro dopo l’infortunio che ha battuto Samuele Pieri in una contesa equilibrata solo nel primo set. Eccellente la performance di Gian Marco ‘Jimbo’ Moroni che ha lasciato sei games a Banti, mentre granitica è stata la tenuta di Tomas Gerini che al terzo set ha domato Stefanini. Successo oltremodo convincente anche per Casucci, senza storia inoltre i doppi con lo Junior che ha schierato tra gli altri Andrea Militi Ribaldi e Mihajlo Trivunac. Restano due gare al termine della regular season, la compagine gialloblù è ancora in lizza per ottenere la salvezza diretta. Domenica 12 novembre si va allo Sporting Club Sassuolo, poi chiusura tra le mura amiche contro l’attuale capolista Ct Palermo.