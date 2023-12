Trasferta arezzo. Tante incertezze, ritardi e restrizioni

Regna ancora incertezza sulla trasferta di lunedì sul campo dell’Arezzo. Sono sicuramente previste restrizioni per i tifosi che vorranno seguire la squadra di Baldini. Solo tra oggi e domani si avranno certezze sulle modalità che verranno adottate. "Non è accettabile che a pochi giorni dalla gara di Arezzo i tifosi biancorossi siano messi così in difficoltà per seguire la propria squadra – fa sapere il centro di Coordinamento – . È assurdo ed incredibile che una trasferta importante e molto seguita dai tifosi sia trattata in questi termini. Ed il Centro di Coordinamento si ribella a fronte di un comportamento degli organi competenti, che avendo tutto lo spazio, invece decidono in tempi tali da ostacolare i supporter del Grifo che si ritrovano a conoscere modalità ed orari solo all’ultimo, creando ancora più confusione e maggiori ostacoli, in assoluto disprezzo della nostra passione. Nel rispetto delle competenze di ciascuno e delle decisioni che saranno intraprese, si chiede maggior rispetto e considerazione verso coloro che, a loro volta, hanno diritto di allestire la trasferta, resa ancora più complicata dalle maggiori restrizioni che si profilano.