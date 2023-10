Trofeo Miglior Grifone. Adamonis vince la tappa di Recanati

PERUGIA – I tifosi biancorossi non hanno avuto dubbi. Nella sfida di lunedì contro la Recanatese il portiere biancorosso Marius Adamonis è stato il migliore in campo. E con l’83,59% dei voti l’estremo difensore ha vinto la decima tappa del "Miglior Grifone Stile Gioiello", trofeo ideato dal Centro di Coordinamento dei Perugia club. Con questa vittoria schiacciante, restano pochi voti a disposizione. Ai tifosi biancorossi è comunque piaciuta anche la coppia centrale davanti al portiere: Vulikic ha preso una manciata di voti, quasi il 4 per cento, al terzo posto si è classificato Angella con il tre per cento. Quarta e quinta posizione nella sfida di Recanati a Bartolomei e Kouan. Dopo dieci partite di campionato, in testa alla classifica generale rimane, saldo, Bartolomei con 63 punti, seguito da Kouan con 43, Adamonis con 28, Seghetti con 27, Angella con 24 e Vazquez con 20.