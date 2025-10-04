Tutto iniziò a Carpi: i tredici mesi di Faroni. Per il Perugia poche gioie, tante delusioni

La prima volta di Javier Faroni presidente del Perugia è stato l’8 settembre della passata stagione, con la sfida che i biancorossi affrontarono a Carpi. Per il nuovo presidente il debutto fu una delusione, con Verza e Sall che mandarono di traverso la prima da patron del Grifo. Da quel giorno sono trascorsi quasi 13 mesi e i biancorossi hanno preso una strada difficilmente immaginabile un anno fa. In questo anno di presidenza argentina a Pian di Massiano si ricorda solo la bella e riuscita iniziativa organizzata per i 120 del Perugia: una festa al Curi che ha visto la partecipazione di tanti ex biancorossi e di tanti tifosi. Poi, il nulla, con tanti allenatori che si sono alternati sulla panchina (dopo Formisano, Zauli, poi Cangelosi e adesso Braglia) e pochi punti conquistati. Un anonimo dodicesimo posto in classifica nello scorso campionato (in undici entravano ai play off) e quest’anno un imbarazzante penultimo posto dopo sette giornate, preceduto da un mercato che ha deluso. Adesso il Perugia deve solo provare a rialzarsi, a partire dal prossimo impegno, domani sul campo del Carpi.

Braglia, squalificato dovrà ancora scontare la seconda giornata di squalifica, avrà non pochi problemi, soprattutto in difesa. Già, perché con Angella e Dell’Orco out (da aggiungere a Riccardi), si è aggiunto anche il problema di Megelaitis. L’allenatore biancorosso potrebbe optare per Bartolomei al centro del reparto arretrato insieme a Tozzuolo e, presumibilmente, Giraudo. Sulle fasce del 3-5-2, invece, ci sarà Calapai a destra, mentre a sinistra potrebbe toccare a Yabre, mentre al centro della mediana, Torrasi è in vantaggio su Joselito, con Giunti e Tumbarello a supporto.

La buona notizia è il rientro di Manzari: l’ex Bari potrebbe giocare in attacco insieme a uno tra Ogunseye e Montevago, con il secondo che dovrebbe partire in vantaggio.