Volley superlega: dopo la vittoria a verona. Sir Perugia da urlo, Tim Held: "Altro passo avanti»

PERUGIA – È arrivata la settima vittoria della Sir Susa Vim Perugia che resta in fuga nella superlega maschile. L’affermazione di Verona ha rivelato la crescente condizione dei block-devils. Quella ottenuta sugli scaligeri è forse una vittoria contro una squadra in cerca d’identità ma non certamente contro un collettivo di bassa classifica, anche se ciò potrebbe sembrare. La prova dei bianconeri è stata notevole, specie quella dello schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi eletto migliore in campo: "Credo che oggi abbiamo fatto un altro passo avanti, soprattutto sotto l’aspetto tecnico nel fondamentale del muro. Poi abbiamo giocato di squadra e questo è stato importante. Abbiamo avuto momenti difficili in campo e restare sempre uniti ed insieme è stata una chiave importante. In questa maniera si possono fare risultati. In questa partita ho fatto un paio di difese in tuffo, cosa che non accade spesso, e dunque sono soddisfatto anche personalmente". Il collettivo umbro si è mostrato lucido e cinico su ogni pallone, con un atteggiamento aggressivo che è ciò che serve, lo conferma lo schiacciatore Tim Held: "Da parte nostra è stata una prova molto solida, sapevamo che in questo campo sarebbe stata difficile, è stata una partita combattuta in tutti i set e siamo stati bravi noi a chiuderli nei finali. Io cerco sempre di dare il mio contributo a questa grande squadra, nel finale del primo set è andata bene e sono molto felice di ciò. Adesso siamo certi della qualificazione ai quarti di finale di coppa Italia, dobbiamo concentrarci nel portare altri punti in cascina per poterli disputare tra le mura amiche".

La classifica: Perugia 21, Trento 19, Civitanova Marche 13, Piacenza 13, Monza 12, Modena 10, Milano 10, Padova 7, Cisterna 7, Verona 7, Taranto 4, Catania 3. Alberto Aglietti