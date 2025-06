Pesaro: Comune e Vis Bosco valutano nuovo stadio o ristrutturazione del Benelli

Dopo il confronto a distanza, in cui il presidente della Vis Bosco e il sindaco Biancani hanno espresso le proprie opinioni "schiettamente", le parti si sono incontrate in un clima costruttivo

Riccardo Pozzi, assessore ai lavori pubblici, avete ritrovato una intesa?

"Non è mai mancata. La disponibilità del Comune a trovare le condizioni affinché la prima società di calcio delle Marche possa avere una casa idonea, rispetto ad un progetto ambizioso che ha, ci sono sempre".

Cosa vi siete detti?

"Abbiamo fatto diverse valutazioni sul futuro. E’ prematuro andare oltre in questo momento, ma posso dirvi che teniamo aperte due strade: la prima porta al nuovo stadio e stiamo ragionando per realizzarlo davvero insieme, in modo che risponda a requisiti di modernità. Uno stadio alla Torraccia da frequentare non una volta ogni quindici giorni per la partita, ma con servizi e che abbia una valenza sociale quotidiana. La seconda strada è fare interventi sul Benelli per adeguarlo ogni anno di più perché serviranno comunque diversi anni per un eventuale nuova struttura alla Torraccia, anni in cui bisognerà giocare al Benelli".

Si riferisce a curve e copertura Prato?

"Sono questi gli investimenti da realizzare per restare in linea con i progetti ambiziosi della società sui quali ognuno di noi vuole continuare a credere"

I soldi?

"Faccio un passo indietro, abbiamo già affidato l’incarico sullo stadio Benelli per arrivare ad una analisi puntuale degli eventuali interventi da fare e dei costi che essi richiedono. Uno studio tecnico per capire le esigenze della struttura. I nostri uffici ci sono già mossi per individuare un progettista, un ingegnere e un professionista per fare una analisi precisa. Su come trovare le risorse, vengo da cinque anni di assessorato e posso dire che una volta che c’è una progettualità e una esigenza impellente, l’amministrazione è sempre riuscita a trovare i soldi. Ora costruiamo insieme, capiamo le esigenze e poi l’amministrazione vedrà di trovare i fondi pòer il Benelli"

Il prossimo campionato avremo lo stesso Benelli?

"Quest’anno abbiamo già destinato 360 mila euro per lo stadio, l’anno prossimo vedremo a seconda delle esigenze cosa altro fare. Penso che fra un anno sapremo se lavorare su nuovo o vecchio stadio".

Avete anche un piano C nel caso di imprevista promozione della Vis in B?

"Se Como ha trasformato il suo stadio per la serie A in una estate, anche Pesaro si farà trovare pronta. Ci sono tanti esempi di promozioni inaspettate e se accadrà anche a Pesaro, l’amministrazione sarà capace di trovare soluzioni, come abbiamo fatto per il manto erboso in tre mesi".

Il sindaco Biancani ha aggiunto: "Stiamo percorrendo un iter già noto, niente di più di quello che facevamo, oltre al momento non possiamo dire".

Davide Eusebi