Pescara: Vukovic brilla, ma il Var annulla il gol di Nicastro

Vukovic 6,5: viene sorpreso da Tonin con un tiro sotto le gambe. Si oppone alla grande su Merola nella ripresa. Non può nulla sul gol del raddoppio.

Ceccacci 5,5: perde diversi contrasti (38’s.t Di Renzo: n.g) anche se cerca di stare in campo con la solita generosità a conclusione di un campionato molto positivo per lui

Coppola 5,5: la chiusura su Tonin è troppo morbida e il biancoazzurro ne approfitta per insaccare l’1-0, prestazione intensa ma ha finito con il pagare la necessitò della squadra di rimontare lo svantaggio di Pesaro

Bove 5,5: è suo il tocco di mano che vanifica il gol di Nicastro al termine del primo tempo. Roccioso nei duelli. (23’s.t Peixoto 6: insidioso con una punizione dalla distanza)

Zoia 6: Alla mezz’ora ha sui piedi la palla per sbloccare la gara. La sua spinta offensiva è costante e crea qualche problema agli avversari

Paganini 6: ad avvio ripresa fornisce a Nicastro un pallone solo da spingere in rete, ma il bomber biancorosso lo mette alle stelle. Prestazione di carattere, quella del centrocampista a tutto campo.

Pucciarelli 6,5: scandisce magistralmente il gioco. Preciso nelle preventive

Cannavò 6: le sue accelerazioni vengono costantemente sofferte dal Pescara. All’ ora di gioco non riesce a concretizzare un recupero palla in area avversaria. Non si arrende mai (foto) (38’ s.t Mariani: n.g).

Di Paola 6: emerge sulla trequarti grazie a tanti tocchi di qualità, fino a quando rimane in campo (23’ s.t : Orellana 5,5: riesce spesso ad incunearsi nella difesa ospite ma è impreciso nell’ ultima scelta)

Nicastro 5,5: al termine di una prima frazione in ombra è cinico nel insaccare. Gol però annullato dopo un consulto al Var. Si divora sulla linea di porta il gol del pari ad avvio ripresa. Concludendo a lato non trova la rete nemmeno a un quarto d’ora dal termine

Okoro n.g.: (9’ Tavernaro 6: vivace. Il suo gol è annullato per fuorigioco)

: Plizzari 6, Letizia 6, Brosco 6 (19’ Lancini 5,5), Pellacani 6, Moruzzi6,5 (18’s.t Crialese 6); Meazzi 6,5 Kraja 6, Dagasso 6,5 (29’ s.t Valzania 6); Merola 7, Tonin 7 (1’s.t Cangiano 6), Bentivegna 6,5 (1’s.t Ferraris 7)

Arbitro: Domenico Di Bella di Napoli: 6 preciso

Lorenzo Mazzanti